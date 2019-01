Chine : Jardim n'a toujours rien signé, la raison est très simple

Dans : Foot Mondial, Mercato, Monaco.

Très régulièrement depuis le début de l’année 2019, Leonardo Jardim est annoncé au Dalian Yifang, club de première division chinoise. Néanmoins, le Portugais n’a encore rien signé avec le club asiatique et reste libre de s'engager dans le club de son choix. Pourquoi ? Tout simplement car l’ancien manager de l’AS Monaco a encore l’ambition de trouver un banc en Europe.

« Il n'a pas abandonné l'idée de rebondir dans un club du Top 15 européen. Problème, les places sont rares et hormis le Milan AC, où Gennaro Gattuso est parfois annoncé sur le départ, aucune autre place ne semble prête à se libérer prochainement. Une mauvaise nouvelle pour le coach portugais, qui va devoir rapidement se décider » explique France-Football, pour qui la situation devrait se décanter assez rapidement, sous peine de voir son offre astronomique (14 ME par an en Chine) s’envoler…