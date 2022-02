CdM 2022 : La FIFA refuse d'exclure la Russie !

Dans : Foot Mondial.

Par Alexis Rose

Entrée en guerre avec l’Ukraine au cours des derniers jours, la Russie reçoit un tas de sanctions que ce soit de la part de pays européens ou internationaux. Dans le foot, de nombreuses sélections, comme la Pologne ou l'Angleterre, réclamaient l'expulsion de la Russie des compétitions mondiales, et notamment en vue des barrages de la Coupe du Monde 2022. Mais il n’en sera rien pour le moment, puisque la FIFA a tranché ce dimanche soir : la Russie pourra bien jouer les matchs internationaux, mais sous bannière neutre.

Dans sa série de mesures, la FIFA demande aussi à la Russie de jouer ses futures rencontres à domicile hors de ses terres. L'hymne et le drapeau russes seront également bannis, et des « sanctions additionnelles, y compris une exclusion potentielle des compétitions » peuvent encore être prises par la FIFA si l’invasion de l’Ukraine se poursuit… En attendant d’en savoir plus sur les choix de la FIFA, du CIO et de l’UEFA, plusieurs fédérations, comme celle de la France, ont d’ores et déjà annoncé qu’elles ne joueraient plus contre la Russie. Autant dire que le pays de Vladimir Poutine va aussi vite se retrouver isolé dans le monde du foot.