Brésil : Ronaldinho a-t-il vraiment rejoint les sans-dents ?

Dans : Foot Mondial.

Ronaldinho serait déjà ruiné ! C’est du moins le constat récemment dressé par UOL Esporte.

Attentive aux finances de l’ancien meneur de jeu, la justice brésilienne n’aurait trouvé que six euros sur son compte… C’est évidemment insuffisant pour payer l’amende infligée à « Ronnie » et à son frère, accusés d’avoir réalisé des travaux dans une zone protégée. Mais le bureau de la justice et de la défense de l’environnement n'est pas dupe. Le domicile du frère a ensuite été perquisitionné avec de belles trouvailles à la clé.

En effet, trois voitures de luxe ainsi qu’une œuvre d’art ont été saisies. Preuve que Ronaldinho n’est pas si pauvre qu’on le dit, trois ans après la fin d’une riche carrière qui lui a permis de toucher des sommes énormes en Europe. Et en cas de besoin, le Ballon d'Or 2005 passé par le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone vient de signer un nouveau contrat avec Nike qui devrait faire du bien à ses comptes bancaires.