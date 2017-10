Ballon d'Or : Suarez, Oblak, Ramos, Mertens et Coutinho s'ajoutent à la liste

Dans : Foot Mondial, Info.

Après N'Golo Kanté, Neymar Jr, Luka Modric, Paulo Dybala et Marcelo, on connaît cinq nouveaux noms dans la liste des 30 joueurs qui seront en course pour le Ballon d'Or 2017. En effet, ce lundi midi, les organisateurs ont annoncé que Sergio Ramos, Luis Suarez, Jan Oblak, Philippe Coutinho et Dries Mertens étaient également des vainqueurs possibles. Cinq autre footballeurs s'ajouteront à cette liste vers 14 heures.