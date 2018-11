Ballon d'Or : Les fuites et les insiders, tout est bidon accuse France-Football

Dans : Foot Mondial, PSG, Liga.

Depuis quelques jours, des sources italiennes et espagnoles affirment que le Ballon d'Or 2018 sera décerné dans une semaine à Luka Modric, le joueur croate du Real Madrid devançant soit Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, soit Kylian Mbappé et Raphaël Varane. Du côté de France-Football, si on admet que le vote a rendu son verdict, on affirme que seulement trois personnes connaissent le lauréat et que ces fuites sont du pur buzz sans véritable source.

« C’est tous les ans la même chose : tous ceux qui ne savent rien parlent. Quand le classement sortira, on verra qu’énormément de personnes ont raconté des belles saucisses. C’est la même petite comédie qui se répète, mais cette année, c’est pire que d’habitude (...) Toutes ces imbécillités, ces idioties qu’on a pu lire à gauche, à droite… Franchement, ce n’est pas à la gloire du journalisme que de lire autant de conneries depuis trois semaines (...) On a le culte du secret, trois personnes seulement sont au courant du nom du vainqueur, des protocoles de confidentialité existent », a indiqué, sur Eurosport, Pascal Ferré, rédacteur en chef de France Football après ces révélations, qui à priori sont bidons. Le 3 décembre prochain, tout le monde en saura plus.