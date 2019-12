Ballon d’Or : Le classement fuite, Messi sacré devant Van Dijk et Salah

Dans : Foot Mondial.

Le lauréat du Ballon d’Or 2019 sera officiellement connu ce lundi. Lors d’une grande cérémonie au Théâtre du Châtelet à Paris, Didier Drogba remettra effectivement ce prestigieux trophée.

Qui sera l’heureux élu ? Un temps, les joueurs de Liverpool, auteurs d’une saison dernière plus que fantastique avec une victoire en Ligue des Champions et un énorme parcours en Premier League, étaient considérés comme les favoris. Entre Virgil Van Dijk et Sadio Mané, le coeur des suiveurs du football balançait. Sauf qu’au final, c’est Lionel Messi qui fait l'unanimité depuis quelques jours. Et comme le dit l'expression, il n'y a pas de fumée sans feu. Une thèse confirmée sur les réseaux sociaux ces dernières heures. Puisque sur Twitter, le potentiel classement du Ballon d’Or 2019 a déjà fuité...

Sur une banale feuille prise en photo, l'attaquant du Barça figure en tête avec 446 points, devançant Van Dijk, Mohamed Salah (Liverpool), Cristiano Ronaldo (Juventus) et Mané. Si ce classement reste donc à confirmer, cela commence à sentir bon pour la Pulga argentine. Avec une Liga et un Soulier d’Or de meilleur buteur européen en poche, Messi n’aurait pas volé cette récompense individuelle. Mais à l’instar de Luka Modric en 2018, qui avait profité de la diversité des champions du monde français pour soulever ce prestigieux trophée, le joueur de 32 ans pourrait donc en faire de même cette année, pour la sixième fois de sa carrière, ce qui serait bien entendu un record dans l’histoire du football. Réponse définitive ce lundi soir...