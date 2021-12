Ballon d'Or : Karim Benzema, polémique en Algérie !

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Le détail des votes pour le Ballon d'Or 2021 a été dévoilé ce samedi, et du côté de l'Algérie on n'a pas vraiment aidé Karim Benzema.

En France, nombreux étaient ceux qui pensaient que Karim Benzema était en route pour décrocher le Ballon d’Or, les performances du joueur français du Real Madrid ayant été relativement convaincantes, tout comme ses performances avec les Bleus depuis son retour. Mais finalement non seulement KB9 n’a pas eu le précieux trophée, mais en plus il ne finit pas sur le podium, Benzema étant quatrième avec 239 points, très loin de Jorginho, troisième avec 460 points. Pour les fans de l’ancien Lyonnais, le choc a été rude, et ces derniers sont venus s’ajouter à la liste de ceux qui ont hurlé au scandale face à l’attribution du Ballon d’Or à Lionel Messi. Cependant, cela ne suffit pas à masquer le score plutôt moyen de Karim Benzema dans ce classement 2021.

Karim Benzema est toujours motivé

Thanks to everyone who support me I play football for you and the show must go on ❤️⚔️🔥#HalaMadrid #Nueve #Alhamdulillah pic.twitter.com/6w62ehPpuW — Karim Benzema (@Benzema) November 29, 2021

Cependant, ce samedi, France Football, qui organise le Ballon d’Or, a dévoilé les votes de chacun des membres du jury. Et même si Karim Benzema a tenu à saluer ses supporters sur les réseaux sociaux en lançant : « Merci à tous ceux qui me soutiennent. Je joue au foot pour vous et le show doit continuer » , l’attaquant du Real Madrid et de la France a probablement été surpris en voyant certains votes. Et notamment celui de l’Algérie, un pays avec il a souvent été associé, sa mise au placard pendant six ans par l’équipe de France ayant même poussé Karim Benzema à envisager de viser une place chez les Fennecs, même si sur le plan réglementaire cela semblait impossible. Pour le journaliste algérien qui a voté pour le Ballon d’Or, en 2021, Karim Benzema ne méritait que la cinquième place. Un suffrage qui mécontente de nombreux fans algériens, lesquels font remarquer que dix pays, dont l’Espagne, ont classé l’ancien Lyonnais en première position : la Bulgarie, les Comores, l’Espagne, la Côte d’Ivoire, Madagascar, Oman, la Tunisie, Tahiti, le Tchad et le Togo.

Les critiques sont donc nombreuses face au classement de Karim Benzema en Algérie. « Déjà l’Algérie qui ne met pas Mahrez ou Benzema c’est plus que louche », « Je ne comprends pas comment l’Algérie elle n’a même pas mis Benzema ds le top 5. Il se fait boycotter par tout le monde », « Benzema trahi par ses 2 pays. La France et l’Algérie n’ont pas voté pour lui . Si j’étais lui je demanderais la nationalité espagnole », écrivent plusieurs fans des Fennecs, même si d’autres voix s’élèvent pour faire remarquer que l’Algérie ne doit rien à l’attaquant madrilène. « Benzema n'a jamais mis les pieds en ALGERIE il a tout donné a la France et au Real Madrid Si la France avait souhaité que Benzema soit ballon d’or elle mobilise le lobby des médias francophones », « Pourquoi l’Algérie aurait dû ? Benzema doit rien à l’Algérie et l’Algérie doit rien à Benzema de base et puis le principe d’objectivité » constatent d’autres internautes.