Karim Benzema + Vinicius, Ballon d'or assuré !

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

Lundi soir, voir le nom de Karim Benzema au quatrième rang dans le classement du Ballon d'Or a été frustrant. Une déception pour le Français, pour nombre d'observateurs et pour son club le Real Madrid. Mais, heureusement pour Benzema, son coéquipier madrilène Vinicius compte l'aider dans le futur à atteindre son rêve.

Auteur d'une année 2021 de grande qualité avec l'Equipe de France et le Real Madrid, Karim Benzema pouvait légitimement viser le Ballon d'Or. Régulièrement cité dans les favoris avec Lionel Messi et Robert Lewandowski, le Français n'était pas assuré de l'emporter mais pouvait ambitionner au moins un podium. Quelle ne fut pas sa surprise de constater, lundi soir, qu'il ne figurait qu'en quatrième position des votes derrière ses deux rivaux désignés et Jorginho. Une déception qui touche également le Real Madrid, si habitués à faire jouer sous ses couleurs des lauréats du trophée créé en 1956. Benzema est le leader de l'équipe, la portant parfois à bout de bras avec son talent et ses buts dans les moments difficiles. Il est donc naturel que ses équipiers veuillent lui rendre l'appareil pour atteindre son rêve doré.

Vinicius Jr prêt à tout pour aider Benzema

Vinicius Jr est le joueur le plus en forme de l'effectif madrilène depuis le début de saison. Avec Benzema, il forme un duo qui permet aux Merengues de trôner en tête de la Liga et de leur poule en Ligue des Champions; Pourtant, il n'y a pas si longtemps, Benzema aimait titiller voire bousculer la nonchalance de son partenaire brésilien. Un traitement qui n'a pas frustré le Brésilien qui affirme avoir appris de son aîné et veut maintenant lui rendre l'appareil dans la quête du Ballon d'Or comme il l'a annoncé sur la chaîne Youtube DjMaRiiO. « Il est impressionnant. Tout ce qui est difficile, il le rend facile. C’est un grand footballeur, j’adore jouer avec lui. Je veux l’aider à rester ici plus longtemps et faire tout mon possible pour l’aider à remporter le Ballon d’or un jour. », a t-il affirmé. Au vu de la forme de Vini Jr, 11 buts et 7 passes décisives en 16 matches, Benzema peut rêver plus grand.