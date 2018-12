Ballon d'Or 2018 : Rolland Courbis crie au scandale

Dans : Foot Mondial.

On connaîtra lundi soir le nom du lauréat du Ballon d'Or 2018, même si désormais toutes les fuites vont dans le même sens, ce sera Luka Modric qui héritera du trophée de meilleur footballeur de l'année. Sans contester le choix fait par le jury réuni par France-Football, Rolland Courbis estime que le principe même du Ballon d'Or est désormais totalement dépassé et que son existence n'a plus réellement de sens. Sur RMC, l'ancien entraîneur a habillé pour l'hiver ce prix honorifique.

Et Rolland Courbis d'y aller de bon coeur. « C’est un trophée complètement ridicule, et même le vote est ridicule. Nous sommes dans le ridicule total. Il y a une anomalie quelque part. Mbappé ou Buffon, qui est le meilleur ? Celui qui me dit la réponse, je lui donne le Ballon d'or. C’est comme si on instaurait ‘la raquette d’or’ pour trancher entre les joueurs de tennis, de ping-pong et de badminton (...) C’est le ballon d’horreur pour un défenseur comme Varane. Et pourquoi on le fait sur une année civile? Une saison, c’est de juin à juin », a lancé un Coach Courbis, qui remet en cause l'existence de ce trophée individuel. Il n'est désormais plus le seul à contester le sérieux du Ballon d'Or, même si le fait qu'un joueur français ne le gagne pas cette année, alors que les Bleus ont été champions du monde, justifie peut-être un peu cette révolte anti-Ballon d'Or.