Ballon d’Or 2017 : Meilleur Français, Mbappé bat un énorme record

Pour sa première apparition dans le classement final du Ballon d'Or, Kylian Mbappé fait très fort. Puisqu'en s'adjugeant la septième place, l'attaquant de 18 ans est le joueur français le mieux classé de l'année 2017, devant Kanté, Griezmann ou Benzema.

Grâce à sa très bonne année, entre l'AS Monaco, où il a été champion de France, et le PSG, où il réalise de bons débuts, Mbappé devient aussi le plus jeune joueur à intégrer le Top 10 du Ballon d'Or, devançant Messi ou Cristiano Ronaldo, et ce dès sa première nomination. Phénoménal !