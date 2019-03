Arg : Lionel Messi fixe ses folles conditions pour venir jouer au Maroc

Dans : Foot Mondial, Liga, Foot Europeen.

Le 26 mars prochain, c’est un match amical de gala qui attend le Maroc au grand stade de Tanger. En effet, les hommes d’Hervé Renard seront opposés à l’Argentine.

Et à cette occasion, Lionel Messi devrait faire son grand come-back avec la sélection, qu’il avait ponctuellement quitté depuis la défaite contre l’Equipe de France à la Coupe du monde 2018. Néanmoins selon la presse marocaine, de folles conditions ont été fixées par le joueur barcelonais et par la fédération argentine pour rendre possible ce match entre l’Argentine et le Maroc.

Tout d’abord, les joueurs marocains n’auront tout simplement pas le droit de tacler le n°10 du Barça, ni de lui demander son maillot à la fin du match. Par ailleurs, il sera également interdit pour les joueurs comme pour les supporters de réclamer des selfies à Lionel Messi, lequel bénéficiera en plus d’un avion privé affrété par la sélection marocaine pour repartir du stade après le match. Enfin, toute demande d’interview de Lionel Messi à l’issue de la rencontre sera automatiquement refusée. Recevoir le meilleur joueur du monde à un prix, le Maroc est désormais au courant…