Après le fiasco, les Belges pensent à Thierry Henry

Par Eric Bethsy

Sortie de la Coupe du monde 2022 dès la phase de groupes, la Belgique devra trouver un nouveau sélectionneur après la démission de Roberto Martinez. Plusieurs noms sont cités pour la succession de l’Espagnol, dont celui du Français Thierry Henry, déjà membre du staff technique.

Demi-finaliste du précédent Mondial, la Belgique est tombée de haut après son élimination dès la phase de groupes au Qatar. La chute fait mal, à tel point que le sélectionneur Roberto Martinez n’a pas attendu la décision de sa Fédération. « Je dis au revoir à l'équipe nationale, et c'est plein d'émotion comme vous pouvez l'imaginer », a annoncé le technicien après le match nul contre la Croatie (0-0) jeudi.

Un choix important pour la Belgique

Pour les Diables Rouges, c’est un coup dur supplémentaire. L’annonce du départ de Roberto Martinez a fait couler des larmes dans le vestiaire. Il faut dire que l’Espagnol, à la tête d’une génération talentueuse en Belgique, était en poste depuis plus de six ans. Son successeur aura donc la lourde tâche de lancer une nouvelle ère. D’où l’importance du choix à venir. La presse locale a déjà commencé à énumérer les différentes alternatives, à commencer par Michel Preud’homme, libre depuis son départ du Standard de Liège en juillet 2021.

Sondage : qui pour remplacer Roberto Martinez ? https://t.co/jSulGgoWuh — RTBF Sport (@RTBFsport) December 2, 2022

Dans un sondage lancé par la RTBF, 39% des supporters des Diables Rouges réclament sa nomination. L’ancien gardien de la Belgique arrive largement en tête devant la mention « un autre entraîneur étranger » (17%), et un certain Thierry Henry. Au moment où nous écrivions ces lignes, le Français récoltait 16% des votes. Un score non négligeable pour le membre du staff technique de la Belgique, toujours en quête d’un nouveau défi en tant qu’entraîneur principal depuis son départ de Montréal en février 2021. Reste à savoir si l'ancien coach de l'AS Monaco possède l’expérience nécessaire pour un tel défi.