Année maudite pour Neymar, une terrible désillusion de plus

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

Déjà au coeur d'une période difficile avec une énième blessure sérieuse, Neymar ne peut même pas être tranquille dans son canapé. Il a assisté à la relégation historique de son club formateur Santos, qui évoluera en D2 pour la première fois de son histoire.

Gravement blessé et indisponible pour encore plusieurs mois, Neymar vient de débuter sa rééducation après son opération au genou. Le joueur désormais à Al-Hilal a décidé, malgré l’avis de son club, de faire ses soins au Brésil, chez lui, où il estime pouvoir retrouver sa meilleure forme physique. Cela lui permet aussi de suivre de près son club de coeur, qui vient de connaitre la pire soirée de sa longue histoire de plus de 110 ans. En effet, le FC Santos, club qui a vu naitre le roi Pelé et Neymar, a tout simplement été relégué en 2e division brésilienne à l’issue de la dernière journée dans la nuit de mercredi à jeudi. Lors de la réception de Fortaleza, une simple victoire aurait permis aux « Blancs » de se sauver, mais ils se sont inclinés 1-2 dans une folle dernière journée, puisque le Vasco de Gama de Dimitri Payet s’est en revanche sauvé grâce à sa victoire sur Bragantino acquise dans les dernières minutes.

Neymar a envie de sourire à nouveau

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Santos Futebol Clube (@santosfc)

Quand on connait l’amour que porte Neymar pour son club de coeur, qu’il ne cesse de soutenir sur les réseaux ou par des opérations, le coup de poignard est terrible puisque jamais la formation de Sao Paulo n’avait connu autre chose que l’élite du football brésilien. L’ancien joueur du PSG a bien évidemment réagi à cette terrible nouvelle, lui qui suivait le match depuis chez lui. « Santos sera toujours Santos. Nous sourirons à nouveau », a expliqué le « Ney », qui a parfois confié qu’il aimerait bien terminer sa carrière là où tout a commencé pour lui. Pour le moment, avec son contrat à Al-Hilal, Santos n’a clairement pas les moyens de le faire revenir, ni de l’attirer en deuxième division. Quand il est parti de Santos pour le FC Barcelone, Neymar disputait alors le mondial des clubs avec O Peixe, mais cela semble désormais bien loin. Une bien mauvaise nouvelle de plus pour Neymar dans cette année 2023 déjà très compliquée, et qui ne lui aura pas beaucoup donné l’occasion de sourire.