Al-Khelaifi fait un gros cadeau pour éviter une plainte

Tandis qu'un scandale secoue le parlement européen suite à une enquête sur des enveloppes de cash versées par le Qatar à des élus, Le Monde fait des révélations sur la fameuse plainte retirée par la FIFA contre Nasser Al-Khelaifi.

Acquitté en première instance, puis en appel dans l’affaire de l’acquisition des droits télévisés du Mondial 2026 et 2030 à BeInSports pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), Nasser Al-Khelaifi peut dormir tranquille dans cette affaire. Cependant, Le Monde révèle ce mercredi un aspect de ce dossier qui apporte un éclairage radicalement nouveau sur la succession des événements. En effet, dans ce dossier, la FIFA avait décidé en 2020 de retirer sa plainte pour « corruption » contre Nasser Al-Khelaifi, une décision qui provoquait l’abandon des charges contre le dirigeant qatari, mais également contre Jérôme Valcke, ancien numéro 2 de la Fédération internationale de Football (FIFA). Et à en croire le quotidien français, cette décision de retirer la plainte a eu un coût pour Nasser Al-Khelaifi, même si cela s’est fait de manière tout à fait officielle. Pas de valises ou d’enveloppes remplies de cash, mais un don.

La fondation FIFA a reçu un don d'Al-Khelaifi

En effet, Rémi Dupré, journaliste du Monde, révèle que dans le cadre de l’accord amiable officiellement signé entre la FIFA et NAK, qui a été cité par la justice suisse en février 2020, « le camp du président du PSG et de BeIN Media aurait versé une contrepartie financière à la Fondation Fifa pour mettre fin au procès. » Un don dont on ne connaît pas le montant, mais qui a visiblement convaincu la FIFA de retirer sa plainte et donc de mettre un point final à cette affaire. Selon son site officiel, la Fondation FIFA « a été créé en mars 2018, c’est un organisme indépendant qui a pour objectif d'utiliser le pouvoir du football pour améliorer des vies. La Fondation FIFA entend s'attaquer aux problèmes sociaux qui touchent les jeunes, donner aux femmes et jeunes filles les moyens de jouer au football et d'atteindre leur plein potentiel, réparer ou reconstruire des infrastructures sportives abîmées ou détruites, soutenir l'éducation via le football, et utiliser les plus grandes idoles de la discipline pour diffuser auprès de millions de gens des messages positifs pour un monde plus inclusif. »