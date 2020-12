WTF : Ibrahimovic fait un doigt d'honneur pour fêter Noël

Dans : Foot Europeen.

Zlatan Ibrahimovic est un cas à part. Et le message de Noël envoyé par la star suédoise de l'AC Milan va encore faire parler de lui.

Ibra sera toujours Ibra, et en ce 25 décembre 2020, l'attaquant milanais a décidé de se faire remarquer puisque son message via les réseaux sociaux est pour le moins provocateur. On v voit une main qui est celle du Père Noël faire un doigt d'honneur avec cette mention : Merry Chriztmaz, des Z de Zlatan remplaçant les S. Les commentaires à ce message sont parfois amusés, parfois nettement moins, surtout en Italie, mais Zlatan Ibrahimovic a atteint son but encore une fois, il fait parler de lui.