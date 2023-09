UEFA ‍: Longoria élu à l’ECA, Textor a laissé sa place

Dans : Foot Europeen.

Par Corentin Facy

Au contraire de John Textor, qui s'est finalement retiré, Pablo Longoria a été élu ce jeudi au sein du board de l’association européenne des clubs à l’UEFA, dont le président n’est autre que Nasser Al-Khelaïfi.

Désireux de faire entendre la voix de la Ligue 1 et de l’Olympique de Marseille en Europe, Pablo Longoria a réussi un joli coup ce jeudi. Et pour cause, le président de l’OM a été élu membre du board de l’ECA, l’association des clubs européens, dont Nasser Al-Khelaïfi est le président. Le dirigeant espagnol de Marseille récupère une place stratégique que convoitait également un certain John Textor, propriétaire de Molenbeek, de Crystal Palace et bien sûr de l’Olympique Lyonnais... avant finalement de se retirer. En effet, la radio dévoile que John Textor était candidat, avant de retirer sa candidature à quelques minutes du vote afin de laisser une place à Michele Kang, Lyon ne pouvant pas avoir deux représentants en même temps dans board.

📌Une très bonne nouvelle pour Pablo Longoria, le président de l'#OM. Il vient d'être élu au "board" de l'ECA, le puissant "syndicat" des clubs européens lors de l'AG à Berlin @RMCsport pic.twitter.com/fmbDZYndej — Nicolas Pelletier (@npelletier18) September 7, 2023

L’OL ne sera toutefois pas sans représentant au sein de l’ECA puisque Michele Kang, la patronne de la section féminine, a obtenu un siège dans le collège féminin du board. Le précédent board était constitué de dirigeants très connus du football européen, de Nasser Al-Khelaïfi (PSG) à Edwin Van der Sar (Ajax) en passant par Daniel Levy (Tottenham) ou encore Dan Friedkin (AS Roma) et… Jean-Michel Aulas, ex-président de l’Olympique Lyonnais, mais toujours membre du comité exécutif de la Fédération française de football. Du côté des supporters de l’Olympique de Marseille, on appréciera en tout cas que le président du club soit respecté à ce point au niveau européen et puisse avoir un peu plus d’influence auprès de l’UEFA via l'ECA.