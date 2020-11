UEFA : L'Euro 2021 finalement joué en Russie ?

Dans : Foot Europeen.

Consciente que l'organisation de l'Euro 2020, décalé à 2021, aura du mal à se mettre en place dans plusieurs pays, l'UEFA pourrait faire jouer la compétition en Russie.

L’Euro 2020, qui gardera son nom en 2021 malgré son changement de calendrier, risque de connaître une nouvelle révolution. L’UEFA, qui avait déjà été contrainte de reporter le tournoi continental en raison du Covid, est consciente qu’il sera compliqué, et même probablement impossible de faire disputer le tournoi dans 12 pays comme cela avait été envisagé par Michel Platini lorsqu’il dirigeait l’instance européenne du football. Afin de prendre les devants, et ne pas devoir faire un choix drastique de dernière minute, l’UEFA aurait déjà planché sur une organisation centralisée dans un seul pays annonce Le Parisien, qui affirme même qu’un scénario est déjà dans les tiroirs et que la Russie, pays organisateur du dernier Mondial de football, est le grandissime favori pour accueillir l’Euro 2020 (ou 2021).

Pour le quotidien francilien, c’est le pays dirigé par Vladimir Poutine qui a proposé de recevoir cette compétition, tout comme il l’avait déjà fait, en vain, avant le report décidé au printemps dernier. « Contactée, l'UEFA ne confirme rien et assure qu'elle prendra tout son temps pour décider et communiquer les contours de l'organisation finale de l'Euro 2021. L'instance attend notamment de connaître les règles sanitaires en vigueur dans chaque nation quant à l'accueil de spectateurs, un point crucial pour les recettes », indique Sébastien Nieto. Il est vrai qu’avec 24 équipes en lice dans 12 pays, et une situation sanitaire toujours aussi incertaine même dans plusieurs mois, l’UEFA ne peut pas prendre le risque de prévoir des déplacements incessants. Gouverner c'est prévoir et du côté des pays censés accueillir des matchs de cet Euro on aura probablement le souhait d'avoir rapidement des réponses aux questions. Pour rappel, aucun match n'était prévu en France.