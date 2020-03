UEFA : L'Euro 2020 décalé en décembre ?

Dans : Foot Europeen.

L'UEFA va réunir ce mardi ses 55 membres en vision-conférence, et il semble désormais acquis que l'Euro prévu cet été sera décalé.

En décidant d’organiser l’Euro 2020 dans différents pays, Michel Platini, alors président de l’UEFA, a fait un cadeau à la fois empoisonné et plus facile à régler à son successeur. Car en pleine crise du coronavirus, il est impossible de croire que du 12 juin au 12 juillet prochain les grandes capitales européennes pourront accueillir des centaines de milliers de personnes, notamment Rome, qui organise l’ouverture, mais en contrepartie aucun pays n’a investi des millions d’euros dans la construction des stades. Autrement dit, le report de cette compétition sera plus facile à faire passer auprès des pays concernés. Tandis que l’on évoquait la possibilité d’un report d’un an, le Telegraph indique que l’UEFA a une autre idée.

En effet, l’instance européenne du football pourrait finalement placer ce mois de compétition en décembre 2020. Cela permettra de finir les compétitions nationales, et surtout de préparer les joueurs au Mondial 2022 au Qatar, puisque deux ans plus tard la Coupe du Monde aura lieu en hiver. Bien évidemment, les températures ne seront pas vraiment identiques, mais les épreuves pourront se caler plus facilement avec ce décalage, et c’est pour cela que l’UEFA planche sur cette hypothèse de travail d’un report à la fin d’année de l’Euro 2020.