Trop d'immigrés, Kroos refuse de vivre en Allemagne

Toni Kroos n'est officiellement plus un joueur de football professionnel. Le milieu de terrain allemand a pris sa retraite depuis l'élimination de sa sélection à l'Euro 2024.

Le monde du football va longtemps regretter Toni Kroos. Le milieu de terrain allemand va quitter le ballon rond pour démarrer un nouveau chapitre de sa vie. L'ancien du Real Madrid aura presque tout remporté, avec des titres notables en Ligue des champions, en Liga mais aussi à la Coupe du monde en 2014. Ces dernières heures, Kroos a tenu à remercier tous les clubs et équipes par lesquels il est passé. Aussi, il a été l'auteur d'une déclaration polémique sur la situation en Allemagne avec l'immigration. Et il ne veut apparemment même plus y habiter, trouvant l'insécurité trop inquiétante pour sa fille.

Une sortie sur les immigrés en Allemagne qui passe mal

Au cours du podcast « Lanz & Precht » de la chaîne de télévision ZDF, l'ancien madrilène a en effet indiqué sans sourciller : « L'Allemagne n'est plus le pays qu'il était il y a dix ans quand je l'ai quitté. Je ne me sens pas à l'aise de laisser sortir ma fille à 23 heures dans une grande ville allemande. Je suis plus enclin à le faire en Espagne. L'immigration en Allemagne est un problème présent en permanence. Si l'on n'est pas capable de distinguer ceux qui sont bons pour nous de ceux qui ne le sont pas, cela finira par causer des problèmes, et les Allemands seront de plus en plus divisés ». De quoi bien évidemment faire réagir en Allemagne, mais aussi en France au vu du climat politique et sociétal actuel. Une sortie très politisé qui a tout de même jeté une ombre sur ses derniers jours comme footballeur professionnel, alors que toute l'Allemagne pleure l'élimination face à l'Espagne du week-end dernier.