Thierry Henry débarqué par la Belgique

Dans la foulée de la nomination de Domenico Tedesco au poste de sélectionneur de la Belgique, la Fédération a confirmé que Thierry Henry ne serait plus adjoint des Diables Rouges.

L’Union royale belge des Sociétés de Football Association a annoncé ce mercredi la nomination au poste de sélectionneur national de Domenico Tedesco comme successeur de Roberto Martinez, qui a été limogé après le fiasco du Mondial 2022 et a déjà retrouvé un poste, puisqu’il a été retenu par le Portugal. Et dans une conférence de presse, le DG de la fédération de Belgique a précisé que Thierry Henry n’allait pas être retenu comme entraîneur adjoint, précisant que ce dernier n’avait pas postulé pour devenir coach des Diables Rouges. « Nous remercions Thierry Henry pour tout ce qu'il a fait en faveur du football belge. Nous avons pu bénéficier de son expérience. Nous l'adorons. Mais il n'est pas venu vers nous. Nous tenons surtout à le remercier. C'était exceptionnel que quelqu'un avec son statut s'intéresse à notre football », a précisé Peter Bossaert au sujet de celui qui est actuellement consultant de Prime Vidéo en France. A noter que Frank Vercauteren a été nommé directeur sportif.

