Stéphanie Frappart quitte la Grèce sous protection policière

Dans : Foot Europeen.

Par Claude Dautel

La Fédération hellénique de football avait décidé de confier à Stéphanie Frappart l'arbitrage de la finale de la Coupe de Grèce. L'arbitre française a passé une sale soirée.

Les polémiques sur le favoritisme supposé des arbitres dans le championnat grec ont incité les autorités à confier plusieurs matchs à des officiels étrangers afin que ces derniers ne soient pas accusés d'être favorable à telle ou telle équipe. Pour la finale de la Coupe de Grèce entre le Panathinaïkos et l’Aris Salonique, qui se déroulait samedi soir au Panthessaliko Stadium, c'est Stéphanie Frappart qui avait été choisie. Et c'est peu dire que cette dernière n'a pas vécu un match paisible.

Après avoir expulsé un joueur du Pana, et deux de l'Aris Salonique, la fin de match a été houleuse, Vagiannidis marquant le but de la victoire du Panathinaïkos à la 97e minute. Au coup de sifflet final, les joueurs et des membres du staff de l'Aris Salonique se sont précipités vers Stéphanie Frappart, qui a évité le contact physique avec ces derniers uniquement grâce à l'intervention rapide et efficace des policiers qui se sont rués pour protéger l'arbitre tricolore. Même le président du club battu en finale a tenté de s'en prendre à Stéphanie Frappart, ce qui confirme au passage que ce championnat a de sérieux problèmes.