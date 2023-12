Soirée sauvage en Turquie, un arbitre de D1 mis KO par un président

Dans : Foot Europeen.

Par Claude Dautel

C'est une scène ahurissante et terrible pour le championnat de Turquie. Lundi soir, à la fin du match entre Ankaragücü et Rizespor, l'arbitre a été agressé sur la pelouse par le président et des membres du staff d'Ankaragücü. Le club pourrait être viré de Super Lig.

La rencontre entre Ankaragücü et Rizespor s'est soldée par un score de 1-1 ce lundi soir au Eryaman Stadium d'Ankara. Une rencontre marquée par deux expulsions, une pour chaque équipe, alors que ce match concernant deux équipes du milieu de classement du championnat de Turquie. Mais visiblement, le patron du club d'Ankara n'a pas apprécié la copie rendue par l'arbitre, et Faruk Koca a tout simplement collé une énorme droite à l'officiel, lequel est tombé au sol. La cohue était totale et sur les images de télévision, on peut voir l'arbitre être frappé par des membres du staff.

Son Dakika !!! Ankaragücü-Rizespor maçının ardından sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Kocanın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atma anı ve tekmelemeler. pic.twitter.com/arVDwOgEMj — Pennywise 🇹🇷 (@Pennywise_1715) December 11, 2023

Sous haute protection, mais avec un énorme oeuf de pigeon sous l'oeil, Halil Umut Meler, arbitre bien connu puisqu'il officie lors des coupes européennes, a réussi à quitter la pelouse. D'ores et déjà, des voix se sont élevées pour demander l'exclusion du club dirigé par Faruk Koca. Le ministre turc des Sports a réagi sans tarder à ce grave incident. « Je condamne fermement l'attaque contre l'arbitre du match, Halil Umut Meler, à la fin du match MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor. Nous ne voulons pas voir sur nos terrains ces images qui ne correspondent pas à l’esprit du sport et du football turc », a précisé le Dr. Osman Askin Bak.