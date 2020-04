Il n'y a pas photo, cet attaquant met la misère à Cristiano Ronaldo

Dans : Foot Europeen.

Cristiano Ronaldo n’est pas si fort que ça comparé aux légendes de son sport, c’est la réflexion de l’un de ses anciens coéquipiers à Manchester United.

International français formé à Rennes, Mikael Silvestre a eu une carrière bien remplie qui lui a permis de côtoyer les stars mondiales sur deux générations. La première tout d’abord avec Ronaldo, le Brésilien, qui a marqué les esprits à son époque. A juste titre, puisque l’ancien défenseur a évolué avec R9 quand il était à l’Inter Milan, c’est à dire au temps de sa splendeur. « Il était inarrêtable. Il se faisait appeler le « Fenomeno », ce n’était pas pour rien. Tout était au top niveau, c’était quelque chose aussi en terme de vitesse d’exécution », a expliqué celui qui a également joué à Manchester United et Arsenal notamment. Cela lui a permis de voir Cristiano Ronaldo de près, et d’affronter Lionel Messi.

« J’ai joué contre Lionel Messi et avec Cristiano Ronaldo à MU, mais ce n’était pas pareil que Ronaldo. Cristiano, vous pouvez peut-être vous douter de ce qu’il va faire, car il a trois ou quatre tours qu’il va utiliser la plupart du temps. Avec Ronaldo, c’était toujours différent. On ne pouvait pas l’emmener dans un coin car il inventait toujours un truc pour s’en sortir. Il était tellement blessé qu’il jouait parfois sur une jambe, et qu’il mettrait quand même les meilleurs défenseurs du monde à l’amende », a livré sur le site de Manchester United Mikael Silvestre, pour qui il n’y a bien qu’un seul Ronaldo et il est Brésilien.