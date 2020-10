Eur : Le PSG seul club français invité en SuperLigue ?

Dans : Foot Europeen.

Validée par les plus grands clubs européens, la Superligue européenne pourrait voir le jour en 2022. Au détriment des compétitions de l’UEFA qui tente de contre-attaquer.

Au moment de quitter son poste de président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu a confirmé une information importante pour l’avenir du football sur notre continent. Selon lui, le vice-champion d’Espagne a donné son accord pour la création d’une Superligue européenne en 2022. Et le Barça ne serait pas le seul. D’après le quotidien madrilène AS, tous les plus grands clubs d’Europe ont validé cette initiative. Il s’agirait d’un projet avancé, à tel point que le format de la compétition serait déjà décidée. On apprend que 16 à 18 équipes s’affronteront deux fois dans la saison pour former un classement, dont les premiers disputeront un « Final 8 » sur un lieu unique. Un format qui rappelle celui de l’Euroligue de basket.

A noter que les championnats nationaux ne seraient pas affectés, ou du moins pas directement, contrairement à la Ligue des Champions et à l’Europa League qui perdraient forcément en crédibilité. C’est pourquoi l’UEFA réagit et tente de modifier la C1, avec plus de recettes pour les équipes les plus performantes. Vous l’aurez compris, en ces temps de crise, l’objectif des cadors que sont notamment Liverpool ou Manchester United en Angleterre, le Real Madrid et le FC Barcelone en Espagne, et le Paris Saint-Germain en France, est d’augmenter leurs revenus.