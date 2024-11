OM ‍: Samuel Gigot renvoyé à l'expéditeur ‍?

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

L'été dernier, Samuel Gigot quittait l'Olympique de Marseille dans les dernières heures du mercato pour la Lazio Rome. Prêté avec obligation d'achat, le défenseur a du mal à convaincre.

L'avenir de Samuel Gigot est particulièrement flou. En quittant l'Olympique de Marseille avec un statut d’indésirable, il pensait probablement connaître meilleure fortune à la Lazio Rome. Dès son arrivée, le défenseur central de 31 ans a été blessé à l'épaule et a été éloigné des terrains pendant trois matchs. Une fois guéri, il a passé trois matchs supplémentaires sur le banc avant de connaître sa première titularisation sous ses nouvelles couleurs. C'était face à Twente en Ligue Europa. Sa deuxième titularisation arrive encore une fois en C3, face au FC Porto. Il rend une copie plus que propre. Toutefois, en championnat, il ne parvient pas à récolter le fruit de son travail à l'entrainement et forcément cela pourrait remettre en cause un possible transfert définitif de l'OM à la Lazio.

Le sort de Samuel Gigot scellé par son entraineur

Très peu utilisé par Marco Baroni en championnat avec seulement 17 minutes de jeu en trois rencontres disputées, Samuel Gigot est cependant sur une pente ascendante. Selon son entraîneur, l'ancien joueur de l'OM a toutes les capacités pour progressivement s'imposer dans le onze titulaire. « Gigot est un joueur fort : il a été capitaine de Marseille, il a une grande personnalité. Aujourd’hui, il est en bonne santé et trouvera de plus en plus d’espace sur le terrain. Il peut apporter sa grande contribution à l’équipe, également en termes de personnalité et de présence », a déclaré le technicien de la Lazio Rome sur RAI Radio.

De quoi espérer plus de temps de jeu en championnat à l'avenir ? Entre blessures et matchs commencés sur le banc, son entretien physique ne se fait presque que pendant les entrainements. Un frein logique à la régularité demandée par le haut niveau. Pour rappel, Samuel Gigot est en prêt à la Lazio Rome avec option d'achat obligatoire selon certaines conditions. Faut-il croire que le club italien ne veut pas le conserver?