Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Neymar, l'Espagne a choisi !

Dans : Foot Europeen, PSG, Liga, OL, Monaco, Equipe de France.

Alors que l'année 2018 vient de débuter, le quotidien espagnol Marca a dévoilé un classement des 100 meilleurs joueurs du monde lors de l'année 2017. Avec des Français, et des joueurs de Ligue 1.

En 2017, Cristiano Ronaldo a tout raflé. D'abord au niveau collectif avec le Real Madrid, puisqu'il a remporté cinq trophées, dont une deuxième Ligue des Champions de suite et un titre de Champion d'Espagne. Mais aussi d'un point de vue individuel, sachant qu'il s'est adjugé le Ballon d'Or pour la cinquième fois de sa carrière tout en étant l'élu The Best de la FIFA. Une véritable razzia pour CR7, qui a pourtant réalisé une deuxième partie d'année plus que moyenne chez les Merengue. Et c'est sans doute pour cette raison que les lecteurs du journal madrilène Marca viennent de nommer Leo Messi meilleur joueur de l'année 2017. Dans ce prestigieux classement, la Pulga du Barça devance donc son rival de toujours, mais aussi Isco (Real), Harry Kane (Tottenham), le meilleur buteur de l'année, et Luka Modric (Real) au sein du Top 5.

Côté français, Kylian Mbappé, auteur d'une très grande année entre Monaco et Paris, se classe sixième devant Buffon (Juve), Neymar, son coéquipier au PSG, Ramos (Real) et De Bruyne (Man City). D'autres membres de l'équipe de France figure aussi dans le Top 20, avec N'Golo Kanté (Chelsea) à la 12e place et Griezmann (Atletico) au 18e rang.

Concernant la Ligue 1, Edinson Cavani occupe une belle 13e place après sa fructueuse année au PSG. Le Lyonnais Nabil Fekir est 53e, devant des joueurs comme Lacazette (61e, OL puis Arsenal), Dani Álves (PSG, 62e), Fabinho (ASM, 63e), Draxler (65e, PSG), et Mendy (ASM puis City, 80e). Autant dire que le football français a brillé au sein de l'Europe en 2017. Un avant-goût de 2018, année de Coupe du Monde ? Réponse dans un an...