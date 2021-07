Mercato : Mourinho soulage Lenglet…et le Barça !

Dans : Foot Europeen.

José Mourinho compte relancer Clément Lenglet, en grande difficulté cette saison. Le FC Barcelone ne le retient pas.

En grande difficulté financière, le FC Barcelone a besoin de dégraisser. Surtout s’il souhaite remplir son objectif estival prioritaire : prolonger Lionel Messi. Les Français de l’effectif ne sont pas retenus : Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Samuel Umtiti et Clément Lenglet pourraient bien quitter la Catalogne dans les prochaines semaines. L’ancien défenseur central du FC Séville a déçu cette saison, aussi bien en club qu’en Équipe de France lors de sa titularisation à l’Euro contre la Suisse. Dans ce contexte, le Barça l’a placé sur la liste des joueurs potentiellement transférables. Et il semble qu’à 26 ans, Clément Lenglet ait encore la cote, malgré ses dernières prestations décevantes. Selon les informations de Sport, José Mourinho, intronisé sur le banc de l’AS Rome, est très intéressé. Une offre a même été transmise à Joan Laporta.

Rome offre 15 ME pour Lenglet

Le média catalan révèle que le club italien a déjà proposé 15 ME au FC Barcelone pour Clément Lenglet, encore sous contrat jusqu’en juin 2026. Cette piste est une volonté de José Mourinho. L’entraîneur portugais a même contacté l’international français pour lui faire part de son intérêt et tenter de le convaincre. Il apprécie particulièrement ses qualités. Le défenseur central pourrait accepter le challenge en Serie A afin de se relancer. Reste à savoir si le Barça acceptera de céder les cinq dernières années de contrat de son joueur pour 15 ME. La somme est largement inférieure aux 35 ME déboursés par le club catalan pour s’attacher ses services, à l’été 2018. Le FC Barcelone devait s’attendre à réaliser une plus-value en le délogeant de Séville il y a trois ans. Mais la donne est totalement différente. D’autant que la situation financière du club est plus que délicate. La situation pourrait bien tourner à l’avantage de l’AS Rome.