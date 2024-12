Liverpool, Real, Barça, l'incroyable deal au mercato

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Pas assez performant pour assurer son avenir au FC Barcelone, Frenkie de Jong pourrait rejoindre Liverpool grâce... au Real Madrid.

La rivalité entre le FC Barcelone et le Real Madrid pourrait tourner à des remerciements cordiaux. Depuis plusieurs mois, l'avenir de Frenkie de Jong chez les Blaugranas est plus que compromis. A l'heure où les Catalans ont besoin de renflouer leurs caisses et, surtout, d'alléger leur masse salariale pour rester conforme aux règles du fair-play financier, ces derniers souhaitent revoir les termes du contrat du milieu de terrain néerlandais. L'ancien de l'Ajax Amsterdam, arrivé en 2019 pour 86 millions d'euros, possède aujourd'hui le deuxième plus gros salaire du club, derrière Robert Lewandowski. Le problème étant néanmoins qu'il ne répond pas du tout aux attentes qu'exige un tel salaire. Devant l'échec des négociations pour réduire le salaire de Frenkie de Jong, les décideurs catalans n'ont plus d'autres choix que se séparer de lui. C'est là qu'intervient le Real Madrid.

Frenkie de Jong, enfin en Premier League ?

🚨 Real Madrid are exploring a future move for Ryan Gravenberch from Liverpool after being impressed by his form this season.



(Source: @GIVEMESPORT) pic.twitter.com/wuKUAwNUf2 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 5, 2024

Depuis le temps que les rumeurs l'envoient en Premier League, Frenkie de Jong pourrait enfin franchir le cap. Longtemps désiré par Erik ten Hag lorsqu'il était à Manchester United, le milieu de terrain néerlandais a toujours préféré rester en Catalogne. Mais cette fois-ci est différente. Le Real Madrid, à la recherche d'un milieu de terrain technique, aurait jeté son dévolu sur Ryan Gravenberch selon GiveMeSport. En cas de départ de son joueur, Liverpool serait alors orphelin d'un milieu de terrain polyvalent dans son effectif. L'occasion parfaite pour recruter Frenkie de Jong ?

Grâce à Arne Slot, lui aussi néerlandais, les Reds pourraient parvenir à convaincre Frenkie de Jong de s'engager à Liverpool. Selon les informations de E-Noticies, le numéro 21 du Barça pourrait partir pour seulement 20 millions d'euros. Une somme dérisoire au regard de tout l'argent investi pendant 5 ans par les Blaugranas.