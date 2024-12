Michael Olise trop fort, attention son frère arrive

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Le petit frère de Michael Olise, Richard, a été convoqué dans le groupe de Chelsea par Enzo Maresca pour le déplacement à Astana en Ligue Conférence. Une première dans le monde professionnel pour le natif de Londres.

Un Olise peut donc en cacher un autre. Richard Olise, le petit frère de Michael, s'apprête à vivre son premier grand bain dans le monde du football professionnel. Formé à Chelsea, le jeune joueur évolue encore en Premier League 2, là où les équipes de jeunes des clubs de l'élite du football anglais s'affrontent. Si son poste de prédilection est celui de latéral droit, il possède un profil très offensif lui permettant d'évoluer parfois beaucoup plus haut dans son couloir. Des qualités et une polyvalence qui lui ont valu d'attirer l'œil d'Enzo Maresca, l'entraineur principal de Chelsea. Convoqué dans le groupe pour le déplacement à Astana, en Ligue Conférence, Richard Olise va faire son entrée en matière avec un match européen.

Richard Olise, sur les traces de Michael ?

De Chelsea à Arsenal, Havertz est fier de sa trahison https://t.co/cZ80egZLAe — Foot01.com (@Foot01_com) December 6, 2024

Cette saison, Richard Olise a inscrit un but et délivré une passe décisive en six matchs de Premier League 2 disputés. Le tout, avec une moyenne de 55 minutes par match. A 20 ans, il affiche toutefois des qualités et une maturité qui lui permettent d'avoir un pied de plus en plus proche du monde professionnel. Le site officiel du club dit de lui qu'il est un « défenseur droit très calme et posé, capable à la fois de défendre et d'attaquer et qui possède tous les attributs d'un arrière latéral moderne ».

Richard Olise est proche de commencer sa propre carrière professionnelle, loin de l'ombre laissée par Michael Olise qui a récemment découvert les joies du football de très haut niveau avec le Bayern Munich et l'équipe de France. Pour le petit frère, l'Angleterre a de l'avance puisqu'il a déjà été sélectionné avec les Three Lions U19. A son âge, Michael, lui, portait les couleurs des Bleus.