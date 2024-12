José Mourinho, l'improbable retour en Premier League ‍?

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

En réussite du côté de Fenerbahçe, José Mourinho attire encore les convoitises de la Premier League. Wolverhampton aurait fait une offre pour faire de lui son nouvel entraineur.

Le temps passe, les choses changent, mais José Mourinho reste un indémodable du football européen. Le Special One, qui a toujours su faire parler de lui, peu importe sur le banc de quel club il officiait, fait de nouveau l'actualité. Avec le Fenerbahçe, il occupe la deuxième place du championnat turc, à six points d'un Galatasaray impérial. En Ligue Europa, tout est encore possible pour une qualification au prochain tour. Mais après des propos cash concernant, pêle-mêle, Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal et Nico Williams, José Mourinho est au cœur d'une nouvelle rumeur. Wolverhampton, qui s'apprête à se séparer de son entraineur, aurait transmis une offre au Fenerbahçe pour s'offrir le technicien portugais. Un retour en Premier League qui devrait toutefois se faire autrement, s'il devait se faire.

José Mourinho, un retour impossible en Premier League ?

💥💥💥 ÖZEL - SON DAKİKA BOMBA:



Wolverhampton kulübü, Jose Mourinho’yu transfer etmek için Fenerbahçe’ye £5M teklif yaptı. #wwfc



🐺 Premier Lig’de sondan ikinci sırada olan Wolves, bir an evvel Mourinho’yu takımın başına getirmek istiyor. #Wolves pic.twitter.com/QJ1Z1NHrMQ — As Marca (@asmarcatr) December 10, 2024

Selon les informations du compte X Asmarcatr, le Fenerbahçe aurait reçu une offre de transfert de la part de Wolverhampton qui souhaite faire de José Mourinho leur nouvel entraineur. L'avant-dernier de Premier League a laissé un ultimatum d'un match à Gary O'Neil. En cas de défaite, il devrait être limogé. Habitués des recrues portugaises, les Wolves souhaiteraient frapper fort en s'offrant le Special One le plus rapidement possible. TEAMTalk assure toutefois de son côté qu'il y a peu de chances qu'une telle opération se fasse, et ce, malgré l'offre de 6 millions d'euros au Fener pour lâcher Mourinho.

Pour rappel, le technicien portugais avait déclaré en octobre dernier qu'il n'était pas prêt à entrainer un club en position de relégation, même si cela lui permettait de revenir en Premier League. Pour l'heure, Mourinho est occupé avec le Fenerbahçe et la réception de l'Athletic Club en Ligue Europa. En cas de victoire, le club turc prendrait une grosse option pour la suite de la compétition.