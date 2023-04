Mario Balotelli se sépare de tous ses premiers amours

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

Personnage haut en couleur du football européen, Mario Balotelli s'est souvent plaint d'être l'objet des médias pour ses frasques. Il a décidé de se calmer en prenant une décision radicale au sujet de ses nombreuses voitures de luxe.

Superstar annoncé du football, intenable à l’Euro 2012 avec l’Italie, champion d’Angleterre très tôt avec Manchester City et champion d’Europe avec l’Inter Milan, Mario Balotelli n’a clairement pas eu la carrière qu’il attendait. Sa concentration pour le football a souvent laissé à désirer, et il se retrouve désormais comme attaquant du FC Sion, avant dernier du championnat suisse. Ce 12e transfert de sa carrière n’est probablement pas le dernier même si, à 32 ans, il ne fait plus vraiment rêver les grands clubs européens.

Mario Balotelli vide son garage

Dans un entretien avec le média allemand Blick, l’attaquant italien a en tout cas fait preuve de maturité en reconnaissant qu’il n’avait pas tout donné pour être au plus haut niveau pendant sa carrière, et qu’il le payait logiquement. Une introspection qui vaut aussi pour ses frasques innombrables, et qui ont beaucoup aidé à ternir sa réputation. Le natif de Palerme a notamment une relation compliquée avec les voitures, lui qui a toujours voulu flamber avec des modèles de luxe, mais a connu au moins six accidents de la circulation spectaculaires qui ont fait la Une des tabloïds.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mario Balotelli Barwuah 🇬🇭+🇮🇹=⚽️ (@mb459)

Mais Mario Balotelli a désormais compris, et il a décidé de progressivement vendre ses modèles de luxe. Non pas qu’il ait besoin d’argent, mais l’Italien avoue avoir perdu la passion pour les voitures flamboyantes. « J’ai vendu beaucoup de modèles, dans mon garage j’ai encore une RSQ8 (Audi), 500 Abarth et GTR Nismo Nissan, mais je vends également l’Abarth », a dévoilé l’ancien joueur de l’OGC Nice, qui estime que les voitures de luxe lui faisaient aussi une mauvaise réputation. Impliqué dans plusieurs accidents de la route, il a selon lui parfois été accusé juste parce qu’il avait une voiture rapide et qu’il se nommait Mario Balotelli. « J'ai eu deux ou trois accidents en Angleterre. J'en ai percuté un une fois parce que quelqu'un devant moi a freiné de nulle part. Et l'un d'eux m'a percuté et ils ont dit que j'avais causé l’accident », a déploré celui qui a en effet planté plusieurs voitures de luxe, y compris à Nice où il avait défoncé le garage d’un voisin avant de rentrer à pied chez lui.

La fin des voitures de luxe pour Mario Balotelli, qui a déjà vendu plusieurs modèles de Maseratti, Bentley ou Ferrari, histoire de montrer que cette collection qui a duré plus de 10 ans était pour lui terminée.