Lukaku décevant, Tuchel se prend une leçon

Dans : Foot Europeen.

Par Baptiste Mulatier

La disette de Romelu Lukaku devant le but correspond au coup de mou de Chelsea, battu deux fois en l’espace de quelques jours. Pour Antonio Conte, Thomas Tuchel ne sait pas comment utiliser l’attaquant belge.

Le gros coup de Chelsea lors du mercato estival a très vite répondu aux attentes. Avec quatre buts en quatre matchs, et une participation au jeu déjà prometteuse, Romelu Lukaku semblait s’être adapter à merveille au style de jeu du vainqueur de la Ligue des champions. Mais les adversaires ont adopté une approche spécifique pour lui, ont resserré le marquage. Et depuis quatre matchs, l’ancien joueur de l’Inter ne marque plus. Son équipe vient de perdre deux fois 1-0 contre Manchester City et la Juventus. Les paires Laporte-Dias et Bonucci-De Ligt l’ont neutralisé. Au micro de Sky Sports Italia, Antonio Conte, son ancien entraîneur à l’Inter ces deux dernières saisons, a critiqué assez sévèrement le coaching de Thomas Tuchel.

« Je ne pense pas que Chelsea ait encore compris comment l'utiliser »

« Je ne pense pas que Chelsea ait encore compris comment l'utiliser. La saison dernière, ils n'avaient pas un véritable avant-centre, donc ils faisaient un roulement, alors que Romelu est une vraie référence en attaque. S'ils peuvent comprendre comment utiliser Lukaku, alors Chelsea peut devenir l'équipe à battre en Ligue des Champions cette saison. Un entraîneur est bon s'il peut améliorer les joueurs. Je pense que nous avons fait un excellent travail avec Romelu pendant deux ans. C'est un attaquant très spécifique. Il faut amener Lukaku dans la surface, il est dangereux. Mais quand il part du milieu de terrain, il est incroyablement rapide. C'est très difficile de trouver un joueur qui soit à la fois un finisseur, mais qui puisse aussi courir depuis le milieu de terrain », a analysé le tacticien italien, qui n’a pas sa langue dans sa poche. Reste à savoir si Thomas Tuchel écoutera les "conseils" de son confrère, assez dur avec lui.