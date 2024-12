La Super League change de nom, Nasser Al-Khelaïfi en a marre

Dans : Foot Europeen.

Par Hadrien Rivayrand

Il y a quelques jours, A22 a officiellement communiqué sur son nouveau projet Super League, intitulé Unify League. Et forcément, il fallait s'attendre à une réaction de l'UEFA et de l'ECA.

Le projet de Super League a connu de grosses désillusions ces derniers mois mais A22, son promoteur, compte bien pousser jusqu'au bout pour mettre à mal l'UEFA. Afin de faire passer sa formule, A22, avec son projet Unify League, rabâche que le format est basé sur le mérite et qu'il est plus compétitif que les compétitions de clubs actuelles de l’UEFA. De quoi faire bondir l'ECA, l’association européenne des clubs et son président, un certain Nasser Al-Khelaïfi. Le dirigeant qatari, également président du PSG, pense totalement l'inverse et ne soutiendra jamais le projet Unify League.

Nasser Al-Khelaïfi riposte

Dans une note du président de l'ECA, obtenue par Sky News et diffusée au conseil d'administration de l'ECA, NAK accuse en effet les architectes de la nouvelle Unify League de « rechercher désespérément » de la publicité : « C’est la troisième période de Noël où des consultants en gestion totalement non-représentatifs et des clubs séparatistes égoïstes cherchent à briser le football européen et mondial, à chaque fois avec un projet légèrement adapté et rebaptisé, mais toujours sous-tendu par les mêmes motivations et uniquement créé pour leur propre bénéfice. (...) En réponse à une campagne de communication cynique contre le football de clubs européen, nous devons faire preuve d’intelligence et nous assurer que tous nos 731 membres de club connaissent notre position et les faits. (...) L’UEFA et la FIFA, pour leur part, examineront les dernières communications de l’A22 et répondront – seulement si nécessaire – au cours de la nouvelle année ». Voilà qui est clair, l'Unify League ne sera pas soutenue de sitôt par l'ECA et sa mise en place est quasiment morte en l'état actuel des choses.