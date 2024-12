Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Un an et demi après avoir investi 95 millions d’euros pour recruter Randal Kolo Muani, le PSG a acté le départ de l’international français lors du mercato hivernal. Un énorme échec à mettre au crédit de Nasser Al-Khelaïfi.

Ecarté du groupe du Paris Saint-Germain par Luis Enrique pour les matchs contre l’Olympique Lyonnais puis l’AS Monaco, Randal Kolo Muani ne semble plus avoir d’avenir dans la capitale française. Malgré un statut de titulaire en Equipe de France, l’ex-buteur de Francfort n’a pas réussi à faire changer d’avis son entraîneur au PSG, et son départ ne fait désormais plus aucun doute. Un an et demi après avoir claqué près de 100 millions d’euros pour le recruter, Nasser Al-Khelaïfi doit déjà se résoudre à vendre son attaquant de 24 ans.

Osimhen au PSG, Kolo Muani à Monaco, l’hiver sera chaud https://t.co/lWgW1vQZMn — Foot01.com (@Foot01_com) December 21, 2024

Un échec pour le président du Paris SG, qui a peut-être signé le pire flop de l’histoire du club parisien selon Mohamed Faiz, journaliste pour Le Club des 5. « Bravo Nasser Al Khelaifi pour le pire recrutement de l’histoire du PSG. 95 millions d’euros sur Randal Kolo Muani, 3e + gros achat all-time, forcing dingue, Ekitike bazardé comme un malpropre et réinvestir toute la somme de Neymar… Pour un tel flop indésirable et débarrassé à l’hiver suivant. Génial » a publié sur son compte X le journaliste, interloqué par la gestion de Nasser Al-Khelaïfi dans ce dossier.

Kolo Muani, un énorme échec signé Al-Khelaïfi

Il faut dire que la situation de Randal Kolo Muani provoque beaucoup de frustrations chez les supporters du PSG, qui voient de belles choses de la part de leur attaquant avec le maillot de l’Equipe de France. Mais sous les ordres de Luis Enrique, Randal Kolo Muani n’a jamais bénéficié de suffisamment de confiance et de son temps de jeu pour montrer ce dont il était capable. Raison pour laquelle son départ au mois de janvier est désormais acté… il ne reste plus qu’à savoir où rebondira le joueur courtisé en Premier League, en Bundesliga ou encore en Ligue 1 puisque Monaco aimerait le récupérer en prêt.