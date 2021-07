La Juventus brise le silence pour Cristiano Ronaldo

Dans : Foot Europeen.

Le vice-président de la Juventus a brisé le silence sur Cristiano Ronaldo et la volonté de son entraineur de l’utiliser avec Dybala. De quoi s’offrir un retour plus calme ce lundi.

Au coeur des rumeurs tant que la situation de Kylian Mbappé n’est pas totalement éclairée, Cristiano Ronaldo s’amuse à entretenir le suspense. Cela avait été le cas avec son message énigmatique sur les réseaux sociaux à l’approche de la reprise de l’entrainement, où il annonçait une décision imminente. A part s’il s’agit de quelque chose dans sa vie personnelle dont il n’a pas fait part à ses suiveurs, CR7 n’a pas vu sa situation évoluer. Et ce ne sera plus le cas dans les prochains moins, a affirmé la Juventus Turin par le biais de son directeur général. Pavel Nedved a pris la parole sur Sky Sport ce samedi soir, afin de crever l’abcès d’un dossier qui ne doit pas polluer le début de la saison des bianconeri.

« Cristiano Ronaldo va revenir de vacances pour être avec nous ce lundi, le 26 juillet. Il reviendra et restera avec nous. Allegri a envie d’avoir Cristiano et Dybala avec lui, ensemble. Nous allons donc discuter aussi en ce sens avec l’agent de Dybala », a fait savoir l’ancien Ballon d’Or tchèque, pour qui la Juventus a toutes les cartes en main dans le dossier de ses deux joyaux offensifs. Une prise de décision ferme qui met en tout cas fin à la piste fréquemment annoncée menant au recrutement de Mauro Icardi. A noter que Pavel Nedved a également évoqué le cas de l’ancien Giorgio Chiellini, en fin de contrat et qui n’a pas prolongé à la Juventus. Des discussions se tiendront à son retour de vacances, avec la possibilité de le conserver un an de plus après son Euro énorme en défense centrale.