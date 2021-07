Mercato : Cristiano Ronaldo fait un énorme teasing

Dans : Serie A.

En fin de contrat avec la Juventus Turin en juin 2022, Cristiano Ronaldo ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait au mercato.

Ces dernières semaines, le nom de Cristiano Ronaldo a régulièrement été associé au Paris Saint-Germain et à Manchester United. Et pour cause, le PSG pourrait s’attaquer au Portugais en cas de départ de Kylian Mbappé au Real Madrid tandis que les Red Devils surveillent la situation de CR7, sans pour autant avoir formulé la moindre offre à la Juventus Turin. Logiquement, l’Italie s’agite dans tous les sens pour connaître l’avenir de Cristiano Ronaldo et les rumeurs fusent. Cela ne va pas aller en se calmant dans les prochaines semaines puisque l’ex-attaquant du Real Madrid a lancé un message très énigmatique au sujet de son avenir sur son compte Instagram.

« Décision day » a simplement et brièvement publié Cristiano Ronaldo sur son compte Instagram, avec un smiley très dubitatif. De toute évidence, il s’agit d’un énorme teasing de la part de l’international portugais, lequel semble sur le point de prendre une décision imminente. En cas de départ de Cristiano Ronaldo, la Juventus Turin se mettra en quête d’un avant-centre afin d’épauler Paulo Dybala, sur lequel Massimiliano Allegri compte beaucoup. Les noms de Moise Kean (Everton) et d’Arkadiusz Milik (OM) ont parfois été associés à la Juventus Turin au mercato. Mais selon les informations recueillies ce dimanche par le journal L’Equipe, c’est Mauro Icardi (PSG) qui est la cible n°1 de la Juventus Turin en cas de départ de Cristiano Ronaldo. Cela tombe bien, le Paris Saint-Germain ne s’opposera pas au transfert de l’international argentin, qui ne dispose pas de la confiance de Mauricio Pochettino. Au contraire le coach du PSG aimerait se séparer de Mauro Icardi, si cela pouvait débloquer le dossier de Moise Kean, prêté par Everton la saison dernière et qui n’a toujours pas fait son retour à Paris.