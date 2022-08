L'UEFA vire Messi et Ronaldo de l'équipe de l'année

Dans : Foot Europeen.

Par Marc Verti

Comme après chaque fin de saison, les traditionnelles distinctions individuelles viennent récompenser les meilleurs joueurs de l'année. Pour la première fois depuis très longtemps, Messi et Ronaldo seront absents.

L'année dernière, plusieurs clubs ont brillé sur la scène nationale et européenne. Liverpool et Manchester City ont encore été étincelants en Angleterre, le Real Madrid a marché sur la Liga et a remporté sa 14e Ligue des Champions et l'AS Roma de José Mourinho a soulevé la première Conference League de l'histoire. Forcément, des joueurs de ces équipes vont logiquement se retrouver dans l'équipe-type de la saison de l'UEFA. Selon les informations du journal Marca, l'équipe sera dévoilée jeudi, à Istanbul et sera composée de : Thibault Courtois, Robertson, Van Dijk, Rudiguer, Alexander Arnold, Fabinho, Modric, De Bruyne, Vinicius Junior, Benzema et Kylian Mbappé. Il s'agit de la même que celle qui a récompensé les meilleurs joueurs de la Ligue des Champions 2021/2022. À noter les absences de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi qui ont chacun réalisé l'une des plus mauvaises saisons de leur carrière.

Messi et CR7 absents, un petit événement

✨ NOMINEES: UEFA Men's Player of the Year 2021/22 ✨



🇲🇫 Karim Benzema

🇧🇪 Thibaut Courtois

🇧🇪 Kevin De Bruyne



🗓️ #UEFAawards winners announced at the #UCLdraw, 25 August 2022 🏆 pic.twitter.com/A1F3ndHIbr — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 12, 2022

Leur non-présence bien qu'elle soit assez logique, n'est pas du tout banal. C'est la première fois depuis 2006 que ni l'Argentin, ni le Portugais ne sont présents dans le onze de l'année de l'UEFA. En 2004, CR7 était présent grâce à l'Euro mais il était bien absent lors des deux éditions suivantes. Il reste encore les récompenses de la FIFA qui pourraient sauver les egos des deux stars mais il y a peu de chances de les voir présents vu la saison de leurs concurrents en attaque (Mbappé, Vinicius, Benzema, Lewandowski, Salah, Nkunku). Bien que leur absence ne soit pas anodine, elle marque peut-être la fin d'une domination de 15 années sur le football. Toute hégémonie aussi grande soit-elle, a une fin.