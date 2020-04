L'UEFA préfère le foot à huis clos que stopper la saison

Dans : Foot Europeen.

Dans un entretien accordé dans la presse italienne, le président de l'UEFA ne croit pas à l'arrêt de la saison de football, mais pense que cela se fera totalement à huis clos.

L’instance européenne du football a déjà pris de plein fouet la crise liée à l’épidémie du coronavirus, l’UEFA ayant vite réagi en repoussant d’un an l’Euro. Mais Aleksander Ceferin doit maintenant savoir comment les coupes européennes vont se terminer, ce qui ne sera le cas que si les différents championnats nationaux reprennent et se finissent. Ce lundi, répondant au Corriere della Serra, le patron de l’UEFA a évoqué la situation actuelle, et les nombreux soucis qu’il doit régler, sans réellement avoir toutes les cartes dans les mains. Même s’il se veut optimiste sur la reprise rapide des compétitions, Aleksander Ceferin a des doutes.

Face à la question très directe de la possibilité d’une annulation de toutes les compétitions liées à la saison 2019-2020, comme dans d’autres sports, le président de l’UEFA ne veut pas y croire. « La priorité c’est la santé des supporters, des joueurs et des staffs. Je suis optimiste par nature, je crois qu'il y a des options qui peuvent nous permettre de recommencer les championnats, les coupes et de les terminer. Nous devrons peut-être jouer sans les spectateurs, mais la chose la plus importante est à mon avis est de jouer. Dans ces moments difficiles, cela apporterait du bonheur aux gens et un certain sentiment de normalité même si les matchs ne se déroulaient qu'à la télévision, explique Aleksander Ceferin, avant de reconnaître que financièrement une annulation ferait très mal à l’économie du football. Il est trop tôt pour dire que nous ne pouvons pas terminer la saison. Si c’était le cas, l'impact serait terrible pour les clubs et les ligues. Nous pouvons finir, mais nous devons respecter les décisions des autorités et attendre la permission de rejouer. »

Le patron de l’UEFA a par ailleurs confirmé qu’il n’y avait aucune limite en matière de date concernant les finales des deux coupes européennes, et les championnats nationaux, même si l’hypothèse envisagée en Italie de finir en octobre lui semble à repousser afin de ne pas plomber la saison 2020-2021.