Kane prochain Ballon d'Or, l'énorme prédiction

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi, le Bayern Munich a officiellement annoncé la venue d'Harry Kane jusqu'en 2027. Un transfert qui fait déjà saliver les fans et observateurs.

Harry Kane n'est plus un joueur de Tottenham ! Ce samedi, le Bayern a officialisé son arrivée jusqu'en juin 2027. Les Bavarois ont déboursé au total 116 millions d'euros bonus compris. Un coup magistral pour les champions d'Allemagne, qui se cherchaient un numéro 9 de classe mondiale depuis le départ de Robert Lewandowski au FC Barcelone. Au Bayern Munich, Harry Kane tentera de briller mais surtout de remporter des titres, ce qu'il n'a jamais réussi à faire dans sa carrière. Son transfert suscite pas mal d'excitation chez les fans et observateurs. Ce n'est pas Walid Acherchour qui dira le contraire...

Kane, l'Europe du football peut déjà trembler

Sur son compte Twitter, le consultant s'est félicité de l'arrivée de l'Anglais en Bavière. « C’est un transfert pour changer de dimension. Je le vois prendre une Ligue des champions sous les deux ans, l’Euro et titiller le record de buts de Lewandowski sur une saison en Bundesliga. Et avec tout ça, je pense qu’il prendra un ballon d’or au Bayern », a notamment indiqué Walid Acherchour, plus qu'impatient de voir Harry Kane évoluer sous les couleurs du Bayern Munich. L'ancien de Tottenham pourrait faire ses débuts en Bundesliga la semaine prochaine sur la pelouse du Werder. L'occasion de faire parler la poudre pour un joueur qui ne manquera pas de pression sur les épaules. Les derniers mois vécus par le Bayern n'ont pas été de tout repos, entre les départs de membres de la direction et celui de Sadio Mané. A Munich, Kane pourra néanmoins bénéficier d'un effectif taillé pour remporter toutes les compétitions. Il devra aussi se préparer pour disputer l'Euro 2024 avec l'Angleterre.