Juventus : Zidane-Cristiano Ronaldo, le duo terrible recomposé ?

Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo, qui ont mis l’Europe à leurs pieds en remportant trois Ligues des Champions consécutivement, peuvent-ils encore former une alliance indestructible ?

Toute l’Italie y croit à l’heure où la Juventus se prépare à connaitre un sacré chamboulement cet été. Andrea Pirlo, qui possédait encore la confiance de ses dirigeants il y a quelques semaines seulement, voit son avenir s’effriter. Tuttosport annonce en effet que Zinedine Zidane est désormais fortement pressenti pour rejoindre la Vieille Dame, club où il a évolué par le passé en tant que joueur, et qui a toujours gardé une place spéciale dans son coeur. Ce second mariage avec Cristiano Ronaldo pourrait se faire d’autant plus facilement que le Portugais lierait son avenir à la Juventus avec l’arrivée de Zizou. En effet, lassé par les mauvaises performances de la Juve en Série A, mais surtout en Ligue des Champions, CR7 est persuadé que tout cela pourrait changer avec la venue du coach encore en place au Real Madrid, et qui possède toujours un contrat jusqu’en juin 2022.

Rien n’empêchera toutefois Zidane, qui a déjà fait savoir sa lassitude en ce qui concerne le manque de solidarité de son président Florentino Pérez quand les choses allaient moins bien pour lui, de claquer la porte en fin de saison, s’il a la certitude de retrouver un poste à la Juventus. Dans cette opération, l’équipe de France pourrait avoir son rôle à jouer. Zidane serait en effet réticent à s’engager sur le long terme avec le club italien, sachant qu’il est persuadé de pouvoir prendre la suite de Didier Deschamps après le Mondial 2022 au Qatar, ou plus tôt en cas de fiasco à l’Euro cet été. Tout reste encore possible donc dans ce dossier, surtout que cela pourrait aussi dépendre de la fin de saison du Real Madrid, qui joue encore le titre en Liga.