Juventus-Atlético annulé, c'est trop dangereux de jouer à Tel-Aviv

Dans : Foot Europeen.

Par Claude Dautel

Le match de préparation entre la Juventus et l'Atlético Madrid, qui devait se jouer dimanche dans le même stade où s'est déroulé PSG-Nantes n'aura pas lieu. La situation en Israël est devenue incertaine.

A une semaine près, les responsables du football français s'en sont bien tirés. En effet, le Bloomfield Stadium de Tel-Aviv, où s'est joué dimanche dernier le Trophée des champions, devait être le théâtre d'une rencontre amicale entre la Juventus et l'Atlético Madrid dimanche soir. Mais depuis 48 heures, la situation est devenue très chaotique dans la région avec notamment des raids aériens israéliens dans la bande de Gaza et des tirs de roquettes venant de l'autre camp. Finalement, la rencontre a été définitivement annulée, et les deux équipes quittent Israël.