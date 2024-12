Jules Koundé, on comprend mieux sa colère

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Le dernier rapport de l’Observatoire du football (CIES) dresse la liste des joueurs qui comptent le plus de minutes sur un terrain de football en 2024. En tête de liste, un certain Jules Koundé.

Les acteurs du football, qu’ils soient joueurs ou entraineurs, haussent de plus en plus le ton face à la croissance du nombre de matchs par saison imposés aux équipes européennes. Le dernier rapport de l’Observatoire du football (CIES) va donner du grain à moudre aux syndicats de footballeurs. Publié ce mercredi 18 décembre, ce rapport indique le temps passé sur un terrain de football en 2024, joueur par joueur. Tout en haut de la liste figure Jules Koundé, qui comptabilise un total de 5 872 minutes en 69 rencontres disputées en 2024. Si l’on omet délibérément la coupure de juin-juillet, le défenseur du FC Barcelone a joué tous les 4.4 jours, en disputant 85 minutes par match.

Jules Koundé en tête de liste, un joueur du Brésil deuxième

Lukeba ou Koundé, le PSG veut du lourd en défense https://t.co/Vv1oEEZwwt — Foot01.com (@Foot01_com) December 5, 2024

Jules Koundé est indétrônable avec ses 5 872 minutes disputées en l’espace de 69 matchs. Largement sollicité en Équipe de France et avec le FC Barcelone, l’ancien Bordelais est un joueur de confiance. Il faut d’ailleurs remonter au 25 novembre dernier pour retrouver les traces du dernier match officiel auquel il n’a pas participé. Et c'est d'ailleurs pour cela que Koundé n'a pas hésité à récemment monter au créneau pour se plaindre des cadences infernales dans le football. « Le rythme est devenu de plus en plus soutenu. C’est dangereux. On voit qu’il y a de plus en plus de blessures graves. Ce qui me dérange un peu, c’est que quand on fait ce genre de constat, on entend souvent les mêmes rengaines qui disent que “oui, mais avant, on jouait aussi”, alors que ce n’est pas forcément vrai qu’il y avait autant de matchs », avait confié le joueur sur Canal+.

Le Colombien Jhon Arias (Fluminense) et ses 5 599 minutes jouées en 67 matchs, et Federico Valverde (Real Madrid) et ses 5 573 minutes passées sur les terrains de 66 rencontres, complètent le podium. Le joueur le plus âgé du top 20 est Nicolas Otamendi (36.8 ans). L’Argentin a disputé pas moins de 65 rencontres pour un total de 5 449 minutes jouées. Le deuxième Français présent dans ce top 20 est William Saliba, avec 5 264 minutes en 59 matchs. Il est d’ailleurs le plus jeune joueur du classement. Des données qui alertent sur la cadence infernale imposée par les instances mondiales du football.