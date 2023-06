José Mourinho détestable, le PSG est prévenu ‍!

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

Le Mourinho show était de sortie mercredi soir en finale d'Europa League. Son départ se dessine en pointillés après son coup de gueule en conférence de presse, et le PSG est toujours sur les rangs pour faire venir le bouillant entraineur portugais.

Le PSG est prévenu. Si jamais José Mourinho venait à signer à Paris, le Portugais compte toujours être la vedette du club dans lequel il se trouve. Mercredi soir, à l’occasion de la finale de l’Europa League, ce fut encore du grand Mourinho Show. Avant le match, il a multiplié les déclarations acides et les coups de bluff, comme quand il a annoncé que Paulo Dybala n’avait que 20 minutes dans les jambes pour la finale. L’Argentin a bien sûr été titulaire et buteur.

Il jette sa médaille dans le public

Pendant le match, ce fut bien évidemment très chaud, avec un banc de l’AS Roma survolté et des cartons qui ont plu sur ses adjoints ou ses joueurs qui passaient leur temps debout à haranguer la foule, s’en prendre au 4e arbitre ou se chauffer avec les adversaires. Après la défaite aux tirs au but, José Mourinho, qui perd là la première finale de Coupe d’Europe de son histoire, n’a pas gardé longtemps sa médaille de finaliste. Il s’est retourné, a interpellé un gamin dans les tribunes et lui a jeté sa médaille, ce qui a provoqué des réactions mitigées. Un geste qui fait le bonheur d’un jeune fan pour certains, un manque de respect pour la récompense donnée et l’épreuve qu’il vient de disputer et qu’il rêvait de gagner pour d’autres.

Mourinho qui s’en prend aux arbitres dans les entrailles du stade bien après le match.. c’est comme son attitude quand il va prendre sa médaille, bien avant le protocole, pour finalement la jeter dans les tribunes .. il est tellement détestable..

pic.twitter.com/YVVgNBF4yb — DidierRoustan (@DidierRoustan) June 1, 2023

En revanche, il y a un comportement qui fait beaucoup plus l’unanimité, mais contre lui, c’est sa façon d’agir avec les arbitres. Accusant Anthony Taylor d’avoir provoqué la défaite de son équipe, José Mourinho s’en est pris à lui dans la conférence de presse. Il l’a ensuite attendu sur le parking, sous le regard de quelques journalistes qui n’ont pas manqué de filmer la scène, pour l’insulter et le critiquer alors qu’il allait quitter le stade. « Mourinho qui s’en prend aux arbitres dans les entrailles du stade bien après le match… il est tellement détestable », a pesté Didier Roustan, qui sait ô combien les arbitres de football, en France et dans le monde, ont des difficultés à être protégés. Voir ainsi José Mourinho l’attendre sur le parking du stade constitue ainsi un exemple déplorable.

José Mourinho demande des efforts à la Roma

De quoi promettre des scènes de ce genre si jamais le « Spécial One » venait à signer au PSG ? Nul doute que son personnage se montrera toujours aussi clivant même si pour le moment, personne ne sait de quoi sera fait son avenir. Le Portugais a en tout cas mis la pression sur ses dirigeants, insistant sur le fait qu’il voulait continuer, mais que cela dépendait des moyens mis en oeuvre. « Je partirai en vacances lundi. Nous en discuterons. J'ai dit aux propriétaires que je les informerai en premier au cas où je souhaiterais entamer des discussions avec un autre club. J'ai dit au club lorsque le Portugal m'a contacté en décembre pour le poste de sélectionneur... jusqu'à présent, aucun autre club ne m'a contacté. Je veux rester à l'AS Rome mais mes joueurs méritent plus... et je mérite aussi plus. Je suis vraiment fatigué d'être l'entraîneur, le responsable de la communication, le visage du club qui reste alors que nous avons été volés… », a pesté José Mourinho, pour qui l’AS Roma ne joue visiblement pas dans la cour des grands à ses yeux.