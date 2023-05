Un an après Paris, la femme de Di Maria gifle la Juventus

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Jorgelina Cardoso, la compagne d'Angel Di Maria, n'a jamais hésité à se mêler de la carrière du champion du monde argentin. Et au moment où cela tourne au vinaigre avec la Juventus, elle a mis les supporters en colère.

Conjointe d’Angel Di Maria, Jorgelina Cardoso a vu du pays depuis qu’elle est en couple avec le joueur argentin. Et elle n’a jamais hésité à dire le mal qu’elle pensait de certains clubs dont son compagnon avait porté le maillot. Personne n’a oublié ses propos sur Manchester United : « Horrible... Manchester, c'est le pire. Tout est horrible à Manchester. Je n'ai rien aimé. Les gens sont tous blancs, bien rangés, bizarres... Ils se promènent et tu ne sais pas s'ils vont te tuer ou pas. La nourriture est dégoûtante. » Et en mai 2022, c’est au sujet du PSG qu’elle a vidé son sac, estimant que les dirigeants parisiens avaient une attitude scandaleuse en refusant de prolonger El Fideo. « Un peu plus de reconnaissance pour notre meilleur passeur de l’histoire du club, #PSG », avait écrit Jorgelina Cardoso, laquelle n’avait cependant pas eu gain de cause puisque Paris avait laissé partir Angel Di Maria, au grand désespoir aussi de Lionel Messi.

Madame Di Maria fâchée avec la Juventus

Un an plus tard, Angel Di Maria est encore en situation instable, mais cette fois à la Juventus. A 35 ans, l’ailier argentin, couronné champion du monde cet hiver au Qatar, n’a pas d’offre de prolongation des Bianconeri. Et dimanche soir, lorsqu’il a cédé sa place lors de la défaite de la Juventus face à l’AC Milan, Di Maria a été copieusement sifflé par les supporters turinois, furieux de ses performances. De quoi forcément énerver Jorgelina Cardoso qui a répondu à ces quolibets via les réseaux sociaux. « Faites attention à la façon dont vous traitez les gens. Les choses que vous faites ont parfois une drôle de façon de vous revenir au visage », a lancé Madame Di Maria. Espérons pour elle que son compagnon n’ait pas feuilleté la presse sportive italienne ce lundi, car les critiques à l’encontre du joueur argentin sont féroces, son départ en fin de saison étant unanimement souhaité.