Thiago Motta reste à Bologne, fin de la rumeur

Par Adrien Barbet

Courtisé par le PSG, Thiago Motta pourrait faire son retour dans le club, cette fois en tant qu'entraîneur. Grâce à son excellent passage avec Bologne, l'Italien possède une belle cote. Néanmoins, le président des Rossoblù ne compte pas lâcher Motta.

Alors qu'il ne reste que trois matchs de Serie A, Bologne est onzième du championnat et assuré de se maintenir dans l'élite du football italien. L'arrivée de Thiago Motta a donné un second souffle au club qui a longtemps évolué en première moitié de tableau cette saison. Les performances de l'ancien milieu de terrain font le tour de l'Europe et notamment jusqu'à Paris. Le PSG suit scrupuleusement le parcours de son ancien joueur qui a également dirigé les U19 du club. Plusieurs médias en Europe affirment que le PSG aimerait enrôler Thiago Motta si la piste José Mourinho ne se concrétise pas. Néanmoins, Bologne n'envisage pas de se séparer de son entraîneur.

Le PSG veut Thiago Motta, Bologne ferme les portes

« Thiago ? En ce qui nous concerne, il reste avec nous et j’espère que lui aussi a la conviction de continuer ce voyage avec nous. Thiago va-t-il rester ? En ce qui nous concerne, définitivement oui, au-delà du contrat, alors j’espère qu’il y a aussi de sa part selon notre conviction de faire le chemin ensemble. La planification de la saison prochaine est en cours, Sartori et son équipe travaillent dur. Les noms des renforts sont déjà là » a déclaré Claudio Fenucci, le président du club, dans un entretien avec la Gazzetta dello Sport. Le président de Bologne affirme que le club étudie déjà les pistes pour le mercato estival et que Thiago Motta est évidemment concerné par la prochaine saison où les Rossoblù espèrent encore progresser. Reste à savoir si le PSG va réussir à convaincre le technicien de 40 ans qui n'a jamais été remplacé depuis son départ de Paris et qui a enfin l'occasion de revenir.