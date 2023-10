Rudi Garcia viré, Naples dénonce un gros complot

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

Annoncé sur la sellette à Naples, Rudi Garcia a uniquement conservé son poste grâce au refus d’Antonio Conte. Une information démentie par le président napolitain Aurelio De Laurentiis qui accuse les médias.

Rudi Garcia peut remercier Antonio Conte. En difficulté pour ses débuts, l’entraîneur de Naples semblait se diriger vers un licenciement inévitable. Ses dirigeants ont sollicité l’Italien pour le remplacer. Mais l’ancien manager de Tottenham a décliné l’invitation pour profiter de son repos. Aurelio De Laurentiis, sans alternative, a donc décidé de poursuivre avec le Français tout en se rapprochant de son équipe. Dans ce drôle de contexte, le voilà contraint de démentir sa tentative ratée.

Antonio Conte : " Que faut-il pour que j'accepte de coacher un club ? Qu'il y ait un grand sérieux, un projet qui me donne une chance de gagner.



Je parle souvent avec De Laurentiis, nous avons une relation personnelle. Il m'a toujours témoigné un grand respect, il a fait un… pic.twitter.com/rl3oL6rKIC — SSC Napoli France (@NapoliCFrance) October 18, 2023

« Après la défaite contre la Fiorentina (1-3 le 8 octobre), j'ai tout lu, a réagi le patron de Naples face aux médias. Dans la vie, vous pouvez avoir des doutes et vos actions doivent être évaluées. S'il y a eu des erreurs, j'en assume la responsabilité : les choix de cet été étaient les miens, évidemment en concertation avec mes nouveaux collaborateurs. Mais de là à parler de changement d'entraîneur... Un changement de coach est toujours traumatisant et puis il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui jouent en 4-3-3 avec une défense haute, comme on l'avait fait avec Sarri et Spalletti. »

Le sujet Conte à éviter

« J'étais très occupé pendant cette période, maintenant je suis revenu et je me suis rapproché de l'équipe pour lui apporter de la sérénité. Antonio Conte ? Je ne veux pas en parler, ce serait perturbant. Je suis parti en vacances avec lui il y a des années aux Maldives, sa famille était là aussi, et à partir de là nous avons gardé de bonnes relations. Ce n'est qu'une rumeur pour démolir celui qui est aujourd'hui en charge d'entraîner l'équipe et ça m'énerve », a réagi Aurelio De Laurentiis, sans doute pour éviter d’enfoncer Rudi Garcia.