Rabiot au PSG ou à la Juventus, son message est à peine codé

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Tandis que des rumeurs évoquaient son possible retour au PSG, Adrien Rabiot n'a toujours pas prolongé avec la Juventus. Le milieu de terrain français a cependant les idées claires.

Agé de 28 ans, et après cinq saisons passées à la Juventus, Adrien Rabiot se retrouve en fin de contrat et si le club italien souhaite le conserver, rien n'est signé pour l'instant. Il l'a déjà montré quand il était au Paris Saint-Germain, Rabiot n'aura aucun état d'âme à partir pour zéro euro en fin de saison, lui qui avait été tout proche de signer à Manchester United en 2022. Depuis quelques semaines, les rumeurs circulent sur un possible retour à Paris de celui qui a été formé au PSG, mais qui est parti après avoir passé plusieurs mois au placard à la demande de Nasser Al-Khelaifi. S'il refuse de prendre une position définitive concernant son avenir, Adrien Rabiot a parlé de ses ambitions à l'occasion d'une émission sur le site officiel de la Juventus.

Rabiot c'est 200 matchs avec la Juventus

Adrien Rabiot 2️⃣0️⃣0️⃣: una maglia speciale per celebrare con la squadra il traguardo raggiunto 🤍🖤



E Adrien ha un messaggio per voi 🗣️ pic.twitter.com/ZzL6bIYLF7 — JuventusFC (@juventusfc) February 28, 2024

Au moment où il a atteint la barre des 200 matchs joués sous le maillot de la Juventus, le milieu de terrain de la Vieille Dame et de l'équipe de France affiche la couleur. Il veut jouer pour un club en mesure de lui faire gagner des compétitions, lui qui n'a gagné qu'un Scudetto depuis qu'il a signé avec le club turinois. « Je veux gagner plus de titres », a prévenu Adrien Rabiot, qui n'a pas l'intention de finir sa carrière sans décrocher de nouveaux trophées majeurs en club. Si avec les Bleus, il peut légitimement penser à une victoire lors de l'Euro 2024 en Allemagne, cela sera plus compliqué avec la Juventus, le club du Piémont ayant une concurrence énorme en Serie A avec l'Inter, Naples ou bien encore l'AC Milan dans les années à venir. De là à envisager un départ vers le PSG ou ailleurs...