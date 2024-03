Pogba-Zidane, il fait la comparaison

Dans : Serie A.

Suspendu pour quatre ans après un contrôle antidopage positif, Paul Pogba en a probablement terminé avec sa carrière. Une triste sortie de route pour un joueur qui a marqué l'histoire du football français.

Paul Pogba a beau avoir pris un uppercut jeudi en apprenant que la justice sportive italienne l'avait condamné à quatre ans de suspension suite à un contrôle positif à la testostérone, le milieu de terrain français n'a pas jeté l'éponge. Conscient qu'à 30 ans cette sanction était synonyme de fin de carrière anticipée, et estimant être victime d'une injustice, le joueur de la Juventus a donc décidé de porter l'affaire devant le Tribunal Arbitral du Sport. Et c'est désormais le TAS qui va se pencher sur les arguments de Paul Pogba et éventuellement réduire la décision prise en Italie. Évoquant dans L'Equipe du Soir le cas Pogba, Didier Roustan estime que même si tout devait s'arrêter là, ce qu'il ne souhaite pas, le champion du monde 2018 laissera une trace dans la légende du football tricolore. Et pour cela, il a fait un parallèle avec Zinedine Zidane.

Zidane-Pogba, même combat

Le journaliste est en effet revenu sur le Mondial 2006 pour ce qui a été la dernière apparition sous le maillot de l'équipe de France et même comme footballeur professionnel, la légende du football hexagonal rangeant ses crampons après la finale perdue contre l'Italie à Berlin. Pour Didier Roustan, tout comme avec Zizou, on oubliera cette ombre finale sur la carrière de Pogba. « La dernière image de Zinedine Zidane sur un terrain de football, c’est le coup de tête sur Materazzi en finale de la Coupe du Monde. Et ce n’est pas ce qu’on retiendra de la carrière de Zidane, même si cela fait partie de son histoire. Comme cette histoire de dopage fera partie de l’histoire de Paul Pogba, c’est sûr. Ça gâche un peu, mais il y a eu tellement de belles choses, même si on pouvait attendre encore plus compte tenu de son talent. Sans compter que ces histoires-là, si c’est un dopage organisé, je n’irai pas jusqu’à dire à l’insu de son plein gré, mais quelque part, tu as parfois des toubibs autour de lui et tu n’es pas vigilant », a expliqué Didier Roustan, qui pense qu'avant de porter un jugement définitif sur Paul Pogba, il faut déjà attendre le résultat de son recours devant le TAS.