Pogba revient en force, la Juve va le refroidir

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

De retour de blessure, Paul Pogba devrait retrouver la compétition lors du match face à Bologne dimanche. Mais cette bonne nouvelle arrive avec une information moins réjouissante pour le milieu de la Juventus Turin, dont les dirigeants aimeraient modifier les termes de son contrat.

Dans son entretien accordé à L’Equipe cette semaine, Didier Deschamps a ouvert la porte à Paul Pogba. Le sélectionneur de l’équipe de France est conscient du long chemin à parcourir pour le milieu de la Juventus Turin. Mais son retour chez les Bleus reste une possibilité aux yeux du technicien. Le coach tricolore sera donc attentif au match entre la Vieille Dame et Bologne dimanche, une rencontre qui devrait permettre à Paul Pogba de retrouver la compétition après plusieurs mois d’absence.

« Pogba va mieux, a confirmé son entraîneur Massimiliano Allegri. Il a fait une bonne semaine d'entraînement, en particulier mercredi, lors d'une séance très intense. Il sera dans le groupe et pourrait être utilisé. Je me pose encore une question sur l'un des milieux de terrain qui débutera le match, je me déciderai demain (dimanche) matin. » Une excellente nouvelle pour le Français, qui sera beaucoup moins ravi en apprenant l’information de La Gazzetta dello Sport. D’après le quotidien sportif, la Juventus Turin, en difficulté sur le plan financier, compte faire des économies sur le contrat de Paul Pogba.

La Juve veut se protéger

L’ancien joueur de Manchester United avait profité de son arrivée libre l’été dernier pour négocier un salaire à huit millions d’euros par an, plus deux millions d’euros de bonus. C’est cher, surtout pour un joueur qui n’a disputé que 10 matchs la saison dernière à cause de ses blessures. La direction turinoise aimerait donc baisser son salaire fixe et augmenter le montant de ses primes en fonction de ses matchs disputés. Ainsi, les absences de l’international tricolore auraient moins de conséquences. Avec un contrat confortable jusqu’en 2026, pas sûr que Paul Pogba accepte la demande de ses supérieurs.