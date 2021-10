Dybala vaut plus que Cristiano Ronaldo, la Juventus brutalise CR7

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

La Juventus et Paulo Dybala devraient rapidement officialiser la prolongation du joueur argentin. Le club italien a décidé de faire de la Joya sa star numéro et de faire rapidement oublier Cristiano Ronaldo.

Depuis le départ de Cristiano Ronaldo pour Manchester United, les dirigeants de la Juventus sont attendus au tournant, car pour l’instant le transfert de CR7 n’a pas été compensé. Mais du côté d’Andrea Agnelli, avant même de se pencher sur des renforts possibles au mercato d’hiver, on veut rapidement aboutir à la prolongation de celui qui est considéré comme la priorité numéro 1, Paulo Dybala. L’attaquant international argentin de 27 ans est an sa dernière année de contrat, et la Juventus veut vite éviter un énorme problème à venir. Depuis plusieurs semaines, le clan Dybala et les responsables de la Vieille Dame négocient activement, mais ce samedi la fumée blanche semble imminente au-dessus du Juventus Stadium. Car le club turinois et Paulo Dybala auraient trouvé un accord pour un contrat annuel de 8 millions d’euros plus des bonus. Et en plus de ce salaire confortable, la Juve aurait également fait savoir à la Joya que c’est lui qui allait devenir le leader tactique, tout en lui promettant de succéder à Giorgio Chiellini au poste de capitaine.

Dybala écrase Cristiano Ronaldo et Lionel Messi

Du côté de la famille Agnelli, on est persuadé que sportivement Paulo Dybala est l’avenir de la Juventus, d’autant plus que sur le plan du marketing le numéro 10 a d’énormes atouts que le club italien souhaite exploiter au maximum. Calciomercato explique que la Juventus s'est basée sur une une étude américaine laquelle se penchait sur l’impact des sportifs sur les réseaux sociaux. Et les spécialistes affirment que Paulo Dybala est bel et bien le footballeur numéro 1, devançant nettement Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sur Twitter, Facebook, Instagram et Tik-Tok. Même si l’attaquant argentin de la Juve a nettement moins de followers que les deux stars, il a très forte audiences dans « les catégories les plus importantes pour les sociétés de marketing : les femmes, les millenials, la génération Z, mais aussi le public intéressé par le gaming, le business, la musique et le luxe. » Plus précisément Paulo Dybala est le cinquième sportif derrière la gymnaste Simon Biles, la joueuse de tennis Naomi Osaka et la footballeuse Ashlyn Harris dans ce classement des influenceurs. Dybala est le deuxième homme derrière le boxeur Canelo Alvarez. De quoi justifier que la Juventus mise sur l’attaquant argentin, lequel devra tout de même assumer tout cela sur les terrains de Serie A et de Ligue des champions.